В Словакии экс-министра посадили на 19 лет за мошенничество
В Словакии специализированный уголовный суд вынес приговоры по делу фальсификации финансовых документов.
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на газету SME.
Обвиняемыми по делу проходили бывший министр экономики Павол Руско и предприниматель Мариан Кочнер, который проходит обвиняемым по другому громкому делу об убийстве журналиста-расследователя Яна Куцяка и его невесты.
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Суд признал их виновными в мошенничестве и приговорил к лишению свободы сроком на 19 лет.
Кроме того, Кочнер должен заплатить штраф в размере 10 000 евро.
Вердикт суда пока недействителен, стороны процесса вправе высказать свое мнение о возможности обжалования в установленный законом срок.
Кочнер и Руско будут обжаловать решение специализированного уголовного суда, вынесенное в четверг. Это подтвердил их адвокат Марек Пара.
Пара воспринимает наказание как произвольное, не вполне адекватное или справедливое. Свою вину Кочнер и Руско отрицают.
Ранее УНИАН сообщал, что словацкий министр по вопросам окружающей среды Ласло Солімош объявил об отставке на следующий день после того, как полиция задержала его с братом за драку в ресторане.