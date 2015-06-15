ОБСЕ: власти разных стран должны пресекать пропаганду, поддерживающую войну в Украине
08:17, 15 июня 2015Мир
2164 0
Правительства разных стран должны остановить манипуляции в СМИ в связи с освещением конфликта в Украине.
Reuters
Об этом заявила представитель ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович, передает Би-би-си. По ее словам, многие медиаресурсы занимаются пропагандой ненависти и поддержкой войны.
Читайте такжеСитуация со свободой СМИ в Крыму продолжает ухудшаться - ОБСЕ
Кризис в Украине привел к ухудшению безопасности журналистов: ОБСЕ сообщает о гибели 10 работников СМИ в Донецкой и Луганской областях.
Среди стран, ставящих свободу слова под удар, представитель организации особо выделила Азербайджан, Россию и Украину.
В понедельник в Вене пройдет конференция по безопасности журналистов, на которой будет и Дуня Миятович.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter