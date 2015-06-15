ОБСЕ: власти разных стран должны пресекать пропаганду, поддерживающую войну в Украине

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Об этом заявила представитель ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович, передает Би-би-си. По ее словам, многие медиаресурсы занимаются пропагандой ненависти и поддержкой войны.

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Кризис в Украине привел к ухудшению безопасности журналистов: ОБСЕ сообщает о гибели 10 работников СМИ в Донецкой и Луганской областях.

Среди стран, ставящих свободу слова под удар, представитель организации особо выделила Азербайджан, Россию и Украину.

В понедельник в Вене пройдет конференция по безопасности журналистов, на которой будет и Дуня Миятович.