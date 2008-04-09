Ющенко встретился с главой парламента Египта

В Каире состоялась встреча Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО с председателем парламента Арабской Республики Египет Ахмедом Фатхи СУРУРОМ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, стороны, в частности, обсудили активизацию межпарламентских связей.

Председатель парламента Египта во время встречи выразил надежду, что Украина получит мировую поддержку в вопросе признания Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

А.СУРУР также принял приглашение украинской стороны посетить Украину с визитом и передал приглашение председателю Верховной Рады Украины Арсению ЯЦЕНЮКУ посетить с визитом Арабскую Республику Египет.

Кроме того, стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в сельскохозяйственной, энергетической, авиационной и аэрокосмической отраслях.