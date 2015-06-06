Число жертв крушения теплохода в Китае достигло 396 человек, 46 пропали без вести

Число жертв крушения теплохода "Дунфанчжисин" ("Звезда Востока"), затонувшего на реке Янцзы в уезде Цзяньли (центральная китайская провинция Хубэй) вечером 1 июня, возросло до 396 человек, еще 46 человек пока числятся пропавшими без вести.

Об этом сообщили 6 июня на пресс-конференции представители штаба спасательной операции в прямом эфире китайского телевидения, передает ТАСС.

За время спасательной операции найдено 14 выживших пассажиров и членов экипажа.

Вчера вечером китайским спасателям удалось при помощи плавучих кранов поднять судно на поверхность и приступить к откачке воды и осмотру внутренних помещений. К настоящему времени все помещения корабля открыты.

Как сообщалось,в момент аварии на борту теплохода находились 405 пассажиров, 46 членов экипажа и пять сотрудников туристических компаний, зафрахтовавших судно. Капитан и старший механик судна были спасены, а затем арестованы полицией. По их версии, причиной крушения стала сильная буря.