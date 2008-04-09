Парламент Косово одобрил Конституцию
17:02, 09 апреля 2008Мир
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Закон вступит в действие 15 июня
Парламент Косово сегодня единогласно одобрил Конституцию республики, которая должна вступить в силу 15 июня.
Документ провозглашает Косово "независимым, суверенным демократическим, единым и неделимым государством". Государственными языками республики Косово объявляются албанский и сербский, передает «Эхо Москвы».
Создаются Министерство иностранных дел, Министерство обороны, Конституционный Суд, разведслужба и силы государственной безопасности.
Ко времени вступления Конституции в силу администрация ООН должна передать все властные и административные полномочия косовским государственным структурам.
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