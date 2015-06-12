Председатель Еврокомиссии: переговоры с Грецией будут возобновлены

Об этом сообщил радиостанции France Culture председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, передает DW.DE. По его словам, сначала состоятся консультации на техническом уровне, а затем - на политическом. "Согласование должно состояться в ближайшие дни. Мяч сейчас на стороне Греции", - подчеркнул Жан-Клод Юнкер.

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Кроме того он подчеркнул, что и в дальнейшем видит МВФ "в лодке с Еврокомиссией" относительно решения греческого вопроса. Он не думает, что отъезд представителей МВФ из Брюсселя "может быть интерпретирован как намерение выйти из переговоров" с Грецией.

В свою очередь, Афины надеются, что стороны смогут достичь согласия уже на следующей встрече министров финансов стран ЕС, которая состоится 18 июня. Об этом советник премьер-министра Греции Алексиса Ципраса заявил телекомпании ERT.

В то же время газета Bild отмечает, что правительство Германии готовится к дефолту Греции. Обсуждаются конкретные темы, связанные с возможным банкротством, представители кабинета обмениваются мнениями с экспертами из Европейского центробанка, сообщает издание со ссылкой на неназванные источники. Представитель правительства Германии не стал комментировать информацию Bild.

Напомним, накануне МВФ отозвал своих переговорщиков из Брюсселя в Вашингтон после пяти месяцев бесплодных переговоров с греческим правительством. Главными пунктами несогласия между Грецией и кредиторами остаются требования относительно реформ пенсионной и налоговой систем Греции. Правительство страны отказывается от мер экономии, поскольку оно пришло к власти с популистскими лозунгами против таких мер.