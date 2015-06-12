Представители МВФ прервали переговоры с Грецией из-за отсутствия прогресса

Представители фонда объяснили свой отъезд в Вашингтон отсутствием прогресса, необходимого для преодоления противоречий, сообщает Reuters.

При этом, представитель МВФ Герри Райс отметил, что фонд заинтересован в достижении успеха и ожидает ответных шагов со стороны Афин.

"Существуют существенные противоречия в большинстве основных вопросов", - заявил Райс. По его словам, в ходе переговоров Греции не было достигнуто никакого прогресса в решении существующих разбежностей. "Мы еще далеки от консенсуса", - отметил представитель МВФ.

Герри Райс уточнил, что руководство Греции ищет решения на политическом уровне в кооперации с европейсикими политиками.

Ранее УНИАН сообщал, что премьер-министр Греции Алексис Ципрас провел очередной раунд переговоров с лидерами Германии и Франции и решил более активно вести переговоры с кредиторами Афин в преддверии платежа МВФ в конце месяца.

Все принимавшие участие в ночных переговорах старались показать, что очень заинтересованы в соглашении, и избежать обвинений в том, что не смогли предотвратить кризис, который может выбить из колеи еврозону и мировую экономику.