Пентагон тратит $9 миллионов в день на борьбу с "Исламским государством"
07:32, 12 июня 2015Мир
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C августа 2014 года на борьбу с исламистами уже потрачено $2,7 миллиардов.
REUTERS
США тратят 9 млн долларов в день на борьбу с "Исламским государством", сообщает министерство обороны США, передает Русская служба Би-Би-Си.
Всего же с августа 2014 года на борьбу с исламистами в Ираке и Сирии уже потрачено 2,7 млрд долларов.
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С прошлого года США вместе с союзниками наносят авиаудары по позициям боевиков. Тем не менее, к настоящему моменту исламисты захватили большие территории в Сирии и Ираке.
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