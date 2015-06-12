Пентагон тратит $9 миллионов в день на борьбу с "Исламским государством"

США тратят 9 млн долларов в день на борьбу с "Исламским государством", сообщает министерство обороны США, передает Русская служба Би-Би-Си.

Всего же с августа 2014 года на борьбу с исламистами в Ираке и Сирии уже потрачено 2,7 млрд долларов.

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С прошлого года США вместе с союзниками наносят авиаудары по позициям боевиков. Тем не менее, к настоящему моменту исламисты захватили большие территории в Сирии и Ираке.