Исполнители теракта возле туристического объекта в Египте могли быть иностранцами - СМИ

На это, по данным местных СМИ, указывают многочисленные очевидцы, сообщает ТАСС.

Так, главным свидетелем стал таксист по имени Хайсам, который подвозил террористов к месту запланированной атаки. Он рассказал новостному порталу "Аль-Яум ас-Сабиа", что его остановил на дороге неизвестный человек и попросил подбросить двух клиентов к храмовому комплексу. В пути египтянин заподозрил неладное в поведении своих пассажиров. "В первую очередь, меня смутило то, что они говорили на непонятном языке - это был не египетский диалект, даже не арабский, - отметил луксорский таксист. - Еще у них была темная кожа, а у одного - красное лицо".

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Сомнения у Хайсама усилились, когда, прибыв к месту назначения, он попытался помочь пассажирам вытащить сумки из багажника. "Я удивился, когда они категорически запретили мне делать это, полезли чуть ли не с кулаками и, накричав, отогнали в сторону, - поведал водитель. - За извоз я попросил 50 египетских фунтов, однако неожиданно из кафетерия у храма вышел еще один человек, ждавший там моих клиентов, который сказал мне, что эта поездка стоит не больше 20 фунтов. И общался он уже на арабском, похожем на наречия стран Персидского залива, а его осведомленность о расценках указывала на то, что он хорошо знает местность".

Поняв, что происходит что-то неладное, таксист незамедлительно направился к полицейским, дежурившим у входа в храм. "Я сказал им: "Идите, там подозрительные люди, у них может быть взрывчатка", - сообщил он.

Как свидетельствовали другие очевидцы, исполнители теракта зашли в кафе и заказали лимонный сок. "Говорили они на диалекте одной из североафриканских стран, возможно, Алжира или Туниса, - вспоминают местные жители. - Спустя несколько минут по наводке таксиста к ним направились стражи порядка, возникло замешательство, чужаки растерялись, однако потом неожиданно открыли огонь по полицейским и попытались скрыться". В перестрелке один из боевиков был уничтожен, второй успел привести в действие взрывное устройство, а еще один был ранен и схвачен.

Причем, по словам свидетелей, выжившие после взрыва подельники смертника предприняли попытку прорваться на территорию Карнака, намереваясь расстрелять как можно больше людей. Однако преследовавший их капитан полиции успел нейтрализовать одного нападавшего, второму неожиданно путь преградил владелец сувенирной лавки, который сильным ударом повалил его на землю, а подоспевшие силовики скрутили боевика. На автобусной стоянке, рядом с которой стремительно развивались события, было много туристов, упавших с первыми выстрелами на землю.

В итоге жертв среди иностранцев и египтян удалось избежать. Ранения получили пятеро граждан АРЕ - трое полицейских и двое местных жителей, в том числе сотрудник кафетерия. Бдительность таксиста и оперативные действия силовиков помогли предотвратить кровавую драму. Ведь, учитывая найденный позднее в сумках боевиков арсенал - девять гранат, пять фугасов, два автомата с 21 снаряженным магазином и другое стрелковое оружие, - не трудно представить, что они могли устроить, прорвавшись в храм, где в это время находилось около 600 человек.