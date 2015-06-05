В Турции в результате теракта пострадали 153 человека, двое погибли

Двойной теракт на митинге прокурдской Народно-демократической партии (НДП) в турецком Диярбакыре является провокацией внешних сил, направленной на срыв намеченных на 7 июня парламентских выборов в Турции, заявил глава отделения правящей Партии справедливости и развития в Диярбакыре Мухаммед Акар. Об этом сообщают РИА Новости.

Как сообщается, сегодня вечером перед началом митинга НДП в Диярбакыре прогремели два взрыва, которые, по предварительной версии, были квалифицированы как теракты. По данным городского департамента здравоохранения, погибли два участника митинга, в том числе 16-летний подросток. 153 человека были ранены, из них 25 находятся в критическом состоянии.

"Нет никакого сомнения, что это провокация внешних сил. Она выгодна только тем, кто хочет сорвать выборы и ввергнуть Турцию в пучину хаоса. Цель провокаторов — столкнуть между собой турок и курдов. Однако сейчас массовых беспорядков в городе нет. В некоторых районах города проходят стихийные акции протеста, но пока они не выходят за рамки закона", — сказал Акар.

Читайте такжеВ Турции протестуют против исламизации образования, полиция применила водометы и слезоточивый газОн выразил надежду, что властям удастся удержать ситуацию под контролем, хотя с учетом большого числа раненых, часть из которых находятся в тяжелом состоянии, дальнейшее развитие событий в городе предсказать сложно.

"Представители всех политических призывают сохранять спокойствие и не поддаваться на эту провокацию. Я говорил со своими коллегами из других партий. Все возмущены и шокированы произошедшим. Это всеобщее осуждение дает надежду, что жители Диярбакыра не поддадутся на эту провокацию, и ее организаторы не достигнут своих целей", — добавил собеседник агентства.

В Турции 7 июня пройдут парламентские выборы. Около 56 миллионов граждан Турции смогут принять в них участие. Им предстоит сделать выбор из 20 партий, претендующих на места в парламенте.