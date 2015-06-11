ИГИЛ имеет возможности для создания собственной ядерной бомбы – СМИ

Об этом сообщает ZN.ua со ссылкой на The Independent.

"Исламское государство" ранее ужа заявляло о разработке оружия массового уничтожения, а в Минобороны Индии говорили о возможности получения исламистами ядерного оружия от Пакистана.

Читайте такжеМатери террористов ИГИЛ через соцсети просят своих детей покинуть группировку - The GuardianРастущее беспокойство по поводу возможного создания "Исламским государством" оружия массового уничтожения происходит на фоне того, что ИГИЛ может быть "активной как никогда" перед священным для вех мусульман месяцем Рамадан и годовщиной объявления "халифата".

Ранее УНИАН сообщал, что террористическая группировка "Исламское государство Ирака и Леванта" (ИГИЛ) опубликовала в Интернете угрозы осуществить массовые теракты на территории Соединенных Штатов.