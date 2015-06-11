Агентство S&P понизило рейтинг Греции до уровня ССС

Об этом сообщает Reuters.

Правительство Греции посчитало более приоритетным вариантом социальные выплаты и другие внутренние расходы в стране перед своими внешними обязательствами.

Отмечается, что Греция воспользовалась своим правом объединить все свои платежные обязательства перед МВФ в этом месяце в одно и выплатить его до конца июня.

Читайте такжеМВФ дал Греции время на возвращение долга до конца месяцаВместе с тем есть сомнения, что Афины смогут в июне заплатить необходимые 1,6 млрд евро без достижения успехов в переговорах с кредиторами, которые пока что находятся в тупике.

Ранее УНИАН сообщал, что накануне встречи глав правительств Греции, Германии и президента Франции по разрешению долгового кризиса, Афины предоставили международным кредиторам новый план реформ.

Еврокомиссар по экономическим и финансовым вопросам Пьер Московиси заявил, что предложения правительства Греции не соответствуют достигнутым ранее договоренностям.