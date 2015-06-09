Греция предоставила кредиторам новый план реформ

Накануне новой встречи канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Франции Франсуа Олланда с греческим премьер-министром Алексисом Ципрасом для решения долгового кризиса Греции, правительство проинформировало Еврокомиссию относительно нового плана реформ, передает DW.DE.

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Как заявил официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас, Европейский центробанк (ЕЦБ), МВФ и Еврокомиссия внимательно изучают греческие предложения. В частности, Афины просят предоставить им доступ к Европейскому фонду финансовой стабильности EFSF, чтобы погасить долги перед ЕЦБ на 6,7 млрд евро в июле и августе.

В свою очередь Ангела Меркель считает, что у Греции остается все меньше времени, чтобы найти взаимопонимание относительно дальнейшего сотрудничества с международными донорами. "Времени осталось немного, вот в чем проблема", - сказала немецкий канцлер. Одновременно Ангела Меркель призвала Афины к воплощению реформ и внесению альтернативных предложений.

С похожими заявлениями выступили также президенты США Барак Обама и Франции Франсуа Олланд. Барак Обама считает, что Афинам следует "серьезно взяться за реформы".

Греция должна добавить больше "конкретики" во время переговоров с кредиторами, которые бы могли разблокировать необходимые средства для спасения страны, считает вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис. "Достижение соглашения в ближайшие дни возможно", - сказал он. Но по его мнению, это потребует политической воли, прежде всего, от греческой стороны. "Важно не только сказать, какие меры им (представителям Греции - Ред.) не нравятся, но и сказать, какие меры они готовы принять", - добавил он.