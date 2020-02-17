В Пекине за шесть дней построят фабрику по выпуску медицинских масок

Для защиты строителей от заражения новым коронавирусом у них будут каждый день измерять температуру, а зараженных отселят подальше от жилых зон.

Китайская компания China Construction First Group построит в Пекине новую фабрику по производству медицинских масок.

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Компания рассчитывает закончить строительство в течение шести дней, сообщает kommersant со ссылкой на агентство «Синьхуа». Спрос в масках возник на фоне распространения в Китае нового типа коронавируса, жертвами которого стали уже 1,7 тыс. человек.

Стройка началась сегодня, 17 февраля. Рабочие будут работать в несколько смен, чтобы уложиться в сроки. Для защиты строителей от заражения новым коронавирусом у них будут каждый день измерять температуру, а зараженных отселят подальше от жилых зон.

Завод будет выпускать по 250 тыс. медицинских масок ежедневно. Как пишет «Синьхуа», на фоне борьбы эпидемией нового вируса маски пользуются большим спросом как у медицинских работников, так и широкой общественности. Правительство Китая поощряет производителей медицинских товаров наращивать производство.

Как сообщал УНИАН, новый коронавируса был выявлен в Китае в конце декабря 2019 года. Случаи заражения вирусом зафиксированы в 26 странах, заболели более 70 тыс. человек. В провинции Ухань, ставшей эпицентром заражения, в короткие сроки построили две больницы для зараженных коронавирусом. Китайские ученые разработали экспресс-тест, который за 15 минут может выявить новый тип вируса.