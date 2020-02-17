"Кто сверху, кто снизу?": президента Молдовы обвинили в сексизме после слов об экс-премьере

Додон неоднозначно прокомментировал действия своих оппонентов против него.

На молдавского президента Игоря Додона подали жалобу в Совет по предупреждению и устранению дискриминации и обеспечению равенства из-за сексистских и дискриминационных заявлений.

Об этом сообщила член парламентской фракции партии "Действие и солидарность" (PAS) Дойна Герман, которая является автором жалобы, передает "Европейская правда".

"Дискриминационные и сексистские высказывания Игоря Додона недопустимы и должны быть осуждены!" - написала она на странице в Facebook.

Ранее Додон, комментируя 14 февраля "пакт о ненападении" пяти партий, которые хотят на президентских выборах осенью объединиться против него, заявил: "Я не понимаю, кто там жертва, кто сверху, кто снизу, кто на кого напал: Майя на Андрея, Андрей на Майю?". Он имел в виду лидеров двух проевропейских партий PAS и DA Майю Санду и Андрея Нэстасе соответственно.

"И вообще, уважаемые мужчины с правого фланга, дама выступила с инициативой, а вы, джентльмены, что сделали? Послали ее подальше. Не по-пацански как-то, не по-мужски. Госпожа Санду, если они не хотят подписывать, приходите ко мне, я подпишу этот "пакт о ненападении" или как он у вас называется. Это шутка, но серьезно, кто у вас там жертва? Кто на кого нападает? Непонятно", - сказал он.

Читайте такжеДодон заявил, что Молдова пока не готова обсуждать с Приднестровьем политические вопросы

В заявлении Герман говорится, что "мы считаем такие формулировки, как "мужчины", "джентльмены" относительно "дамы", "послали подальше", неприемлемыми в контексте демократического политического дискурса".

"Эта дифференциация лишь создает ложное впечатление, что Майя Санду и женщины вообще нуждаются в защите. Более того, сексистские замечания и нездоровый интерес Игоря Додона к тому, "кто сверху, кто снизу, кто жертва" должны быть должным образом осуждены, поскольку они имеют целью запугать женщину, повлиять на достоинство человека и создать унизительное восприятие", - написала Дойна Герман.

Отметим, Санду с 8 июня по 12 ноября работала премьер-министром Молдовы.

Как сообщал УНИАН, ранее в Молдове потребовали отставки министра иностранных дел после его слов о роли российской армии в урегулировании приднестровского конфликта.