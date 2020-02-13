"Остановила кровопролитие": в Молдове требуют отставки главы МИД после его слов о российской армии

Министр заявил, что армия РФ "остановила кровопролитие" на Днестре в 1992 году.

Две фракции парламента Молдовы 13 февраля подали резолюцию об отставке министра иностранных дел республики Аурелиу Чокоя после его слов о том, что армия России в 1992 году якобы остановила кровопролитие во время вооруженного конфликта на Днестре.

Об этом сообщает NewsMaker. С соответствующей инициативой выступили партии "Платформа Достоинство и правда" (DA) и "Действие и солидарность" (PAS).

"Мы считаем абсолютно необходимым потребовать отставки министра иностранных дел Чокоя, поскольку на международном уровне Молдову должны представлять компетентные люди, которые любят страну и уважают ее граждан", - объяснил депутат DA Кирилл Моцпан.

По правилам резолюцию об отставке могут подать не менее 15 депутатов. Согласно процедуре, парламент должен рассмотреть резолюцию в течение 14 дней.

Читайте такжеДодон заявил, что Молдова пока не готова обсуждать с Приднестровьем политические вопросы

Фракция PAS ранее потребовала отставки министра иностранных дел и европейской интеграции Аурелиу Чокоя "за то, что он осквернил память тех, кто отдал жизнь, защищая независимость и территориальную целостность страны".

На прошлой неделе на пресс-конференции министр заявил, что конфликт 1992 года на Днестре, "спровоцировали определенные сепаратистские силы в приднестровском регионе". "И, если говорить по фактам, армия Российской Федерации, размещенная тогда в приднестровском регионе, тогда вмешалась, чтобы остановить кровопролитие", - отметил он.

После этого лидер партии DA Андрей Нэстасе потребовал отставки главы МИД, а у здания правительства прошла акция протеста. Несколько десятков участников вооруженного конфликта на Днестре требовали отставки Чокоя, обвиняя его в "предательстве".

Читайте такжеПрезидент Молдовы Додон готов предоставить широкую автономию Приднестровью (видео)

На защиту министра стал президент Молдовы Игорь Додон, который заявил, что его просто неправильно поняли. "Насколько я понял, он говорил о миротворческой миссии. Возможно, его заявление неправильно интерпретировали", - отметил Додон.

Сам Чокой заявил, что СМИ вырвали из контекста и исказили его заявление, чтобы вызвать скандал. Он также выразил сожаление, что в Молдове "нет общего подхода и не проведен глубокий анализ" тех событий, а оценки недавнего прошлого носят хаотичный характер.