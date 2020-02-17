В Коста-Рике изъяли рекордную партию наркотиков (фото, видео)
В Коста-Рике правоохранители задержали рекордную для страны партию наркотиков.
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Более пяти тонн кокаина планировали нелегально доставить в Нидерланды, сообщает НВ со ссылкой на Министерство общественной безопасности страны.
Наркотики обнаружили в грузовом контейнере, где должны были перевозить декоративные цветы, в порту Лимон. Груз планировали отправить в Роттердам.
По словам министра общественной безопасности страны Майкла Сото, это самая крупная партия наркотиков, которую когда-либо обнаруживали в Коста-Рике.
Más de 5 toneladas de cocaína arrebatadas por #PCDCR al narcotráfico, este se convirtió en el decomiso de droga más grande en la historia de Costa Rica. Cargamento fue detectado en contenedor en #Moín de #Limón, tenía plantas ornamentales de carga lícita con destino a Holanda. pic.twitter.com/agmOvDo3DH— Seguridad Pública (@seguridadcrc) February 16, 2020
Напомним, в прошлом году испанская полиция перехватила подводную лодку для перевозки наркотиков у побережья Галисии в северо-западной части страны.