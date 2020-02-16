Израиль сформировал группу для определения границ с Палестиной

Израильская группа будет работать со США над определением границ.

Израиль сформировал группу, которая займется составлением карты границ в рамках представленной США "сделки века", и эта работа уже идет полным ходом.

Об этом заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху, передает РБК-Украина.

Израильская группа, по словам Нетаньяху, будет работать с США над определением границ.

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"Мой друг президент (США Дональд) Трамп четко заявил, что признает суверенитет Израиля в долине реки Иордан, на севере Мертвого моря, во всех поселениях в Иудее и Самарии (Западный берег реки Иордан, - ред.) и на окружающей территории. Мы создали израильскую группу, которая будет работать с США над определением границ, которое уже началось - и оно идет полным ходом", - заявил он.

Как сообщал УНИАН, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп представил свой план мира на Ближнем Востоке. По его словам, Иерусалим будет "неделимой" столицей Израиля, однако в восточных частях города палестинцы смогут основать свою столицу.