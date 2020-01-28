По словам президента США, Иерусалим будет «неделимой» столицей Израиля, однако в восточных частях города палестинцы смогут основать свою столицу.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп представил свой план мира на Ближнем Востоке.

Как сообщает Радио Свобода, во время совместного выступления с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху Трамп заявил, что документ на 80-ти страницах может стать «последней возможностью» для палестинцев создать собственное государство.

По его словам, Иерусалим будет «неделимой» столицей Израиля, однако в восточных частях города палестинцы смогут основать свою столицу.

Читайте такжеТрамп предложил Китаю необходимую помощь из-за вспышки нового коронавируса

Трамп добавил, что подконтрольная палестинцам территория увеличится «более чем вдвое». Президент США не уточнил, о каких землях идет речь.

Палестинцы критиковали намерения Трампа представить свой мирный план после встречи с Нетаньяху, но без обсуждения с палестинскими лидерами.

Представители Палестинской администрации заявляли, что больше не считают Соединенные Штаты непредвзятой стороной в конфликте после ряда произраильских шагов со стороны Трампа наподобие решения перенести посольство США из Тель-Авива в Иерусалим.