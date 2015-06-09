В одном из офисных зданий Конгресса США идет эвакуация - СМИ
22:08, 09 июня 2015Мир
1716 0
В офисном здании имени Дирксена Конгресса США обнаружен подозрительный пакет. В связи с этим полиция Капитолия эвакуировала сотрудников с нескольких этажей.
У офісній будівлі імені Дірксена Конгресу США виявлено підозрілий пакет / en-ua.com
Про це повідомляє ТАСС з посиланням на прес-службу відомства.
"Мы получили телефонный звонок о подозрительном пакете в комнате СДГ-40 в здании имени Дирксена. Несколько этажей были эвакуированы в целях предосторожности, проводится проверка", - сказал представитель полиции, отвечающей за охрану Конгресса.
Читайте такжеУ США поліція оголосила евакуацію туристів біля Капітолію і Конгресу - ЗМІПомимо самого здания Капитолия, Конгресс США занимает еще несколько зданий на Капитолийском холме, в них размещены кабинеты сенаторов и аппараты комитетов. Для прохода туда специальный пропуск не требуется.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter