В одном из офисных зданий Конгресса США идет эвакуация - СМИ

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на прес-службу відомства.

"Мы получили телефонный звонок о подозрительном пакете в комнате СДГ-40 в здании имени Дирксена. Несколько этажей были эвакуированы в целях предосторожности, проводится проверка", - сказал представитель полиции, отвечающей за охрану Конгресса.

Читайте такжеУ США поліція оголосила евакуацію туристів біля Капітолію і Конгресу - ЗМІПомимо самого здания Капитолия, Конгресс США занимает еще несколько зданий на Капитолийском холме, в них размещены кабинеты сенаторов и аппараты комитетов. Для прохода туда специальный пропуск не требуется.