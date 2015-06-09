В Эстонии загорелся завод, близлежащий город окутал ядовитый дым (фото, видео)

Об этом сообщили в пресс-службе Идаского спасательного центра.

Как отмечается, город Силламяэ, в котором расположено предприятие, сейчас окутал ядовитый дым.

Спасатели призвали население не выходить на улицу, а также не открывать окна, передает ТСН.

"Там химические вещества, не понятно пока, может ли произойти взрыв в условиях высокой температуры горения. Спасатели предполагают, что в здании могут быть какие-то кислоты, но точно это не известно", - подчеркнула пресс-секретарь службы спасательного департамента Хелен Тамметс.

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На место происшествия уже прибыли спасатели со спецтехникой, а также медики, однако пока не известно, есть ли в охваченном огнем помещении люди.

По предварительным данным, в здании может гореть полиэтиленовая пленка.

Позже стало известно, что огонь уничтожил крышу одного из цехов завода, где возник пожар. Вследствие этого спасатели не могут попасть внутрь, и тушат огонь снаружи. Угроза химического заражения и распространения ядовитого дыма сохраняется.

В то же время в соцсети уже выложили видео пожара, на котором виден черный столб дыма.