В Эстонии загорелся завод, близлежащий город окутал ядовитый дым (фото, видео)
В небольшом городке в Эстонии произошел пожар на территории завода по производству редкоземельных металлов Silmet.
Об этом сообщили в пресс-службе Идаского спасательного центра.
Как отмечается, город Силламяэ, в котором расположено предприятие, сейчас окутал ядовитый дым.
Спасатели призвали население не выходить на улицу, а также не открывать окна, передает ТСН.
"Там химические вещества, не понятно пока, может ли произойти взрыв в условиях высокой температуры горения. Спасатели предполагают, что в здании могут быть какие-то кислоты, но точно это не известно", - подчеркнула пресс-секретарь службы спасательного департамента Хелен Тамметс.
Читайте такжеСпасатели продолжают бороться с огнем на нефтебазе под Киевом (фоторепортаж)
На место происшествия уже прибыли спасатели со спецтехникой, а также медики, однако пока не известно, есть ли в охваченном огнем помещении люди.
По предварительным данным, в здании может гореть полиэтиленовая пленка.
Позже стало известно, что огонь уничтожил крышу одного из цехов завода, где возник пожар. Вследствие этого спасатели не могут попасть внутрь, и тушат огонь снаружи. Угроза химического заражения и распространения ядовитого дыма сохраняется.
В то же время в соцсети уже выложили видео пожара, на котором виден черный столб дыма.