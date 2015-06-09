Die Welt: итог саммита G7 - Чего достигла Меркель?

На саммите стран G7 в немецком Эльмау кроме Украины обсуждались вопросы изменения климата, международные кризисы, помощь в развитии и торговля, об этом пишется в статье Die Welt.

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В статье приводятся главные решения саммита. В частности, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что с саммита G7 в сторону РФ должен поступить четкий сигнал касательно конфликта в Украине. Этим сигналом стало осуждение аннексии Крыма и заявление о том, что страны G7 "в случае необходимости, готовы ужесточить санкции".

Также лидеры стран G7 обсудили долги Греции, содействие развитию африканских стран, политику в области здравоохранения и борьбу с терроризмом.

Однако в охране климата Ангела Меркель достигла, вероятно, самого важного успеха. Страны G7 договорились ограничить глобальное потепление максимально до двух градусов. Для достижения этой цели, необходимо в течение этого столетия поэтапно прекращать использование ископаемого топлива, сказала канцлер.

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