Меркель: G7 подтвердила продолжение санкций против России

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее заявление немецкий канцлер сделала журналистам после завершения саммита G7.

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По словам Ангелы Меркель, санкции в случае необходимости будут усилены.

"Мы договорились, что снятие санкций будет связано с выполнением минских договоренностей, и если это будет необходимо, но это не то, что мы хотим, если будет необходимо - мы ужесточим санкции, если этого потребует ситуация. Но мы должны сделать все, чтобы достичь прогресса в (выполнении) минских договоренностей", - заявила Ангела Меркель.

Как сообщал УНИАН, Россия в марте 2014 года аннексировала Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. Из-за этих действий США, Евросоюз, Канада, Япония, Австралия и много других стран ввели санкции против России.