Глава МИД Австралии заявила, что боевики ИГ пытаются создать радиологическое оружие - СМИ

Министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп заявила, что действующая на территории Сирии и Ирака террористическая группировка "Исламское государство" прилагает усилия к созданию радиологического оружия, передает ТАСС.

В захваченных городах Ирака и Сирии боевики собирают в медицинских учреждениях и научных центрах радиоактивные материалы, в связи с чем "возникают опасения об их стремлении сделать большую "грязную бомбу", цитирует сегодня главу австралийского МИД газета Australian.

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В конце минувшей недели Бишоп также сообщила о попытках ИГ получить в свое распоряжение химическое оружие. С этой целью экстремисты "вербуют опытных ученых и специалистов, в том числе из стран Запада". По данным главы МИД Австралии, боевики ИГ "уже использовали хлор при атаках на территории Ирака".