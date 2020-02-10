Додон заявил, что Молдова пока не готова обсуждать с Приднестровьем политические вопросы

При этом он убежден, что стороны найдут компромисс в переговорах.

Молдова и так называемая "ПМР" пока не готовы к публичным обсуждениям политического аспекта приднестровского урегулирования.

Как сообщает Sputnik, об этом заявил президент Молдовы Игорь Додон в понедельник после рабочего заседания с председателем парламента и премьером страны.

По его словам, на данный момент власти сконцентрированы на решении частных текущих проблем, с которыми сталкиваются граждане правого и левого берегов Днестра.

"После мы начнем решать проблему политически. Публично обсуждать политическую сторону вопроса мы пока не готовы", - подчеркнул Додон.

При этом Додон привел в качестве положительного примера Гагаузию - автономию на юге Молдовы.

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"Считаю, что приднестровская проблема может быть решена и будет (решена) тогда, когда мы найдем компромисс, внутренний, на национальном уровне, в переговорах с представителями левого берега Днестра. Думаю, это возможно", - сказал молдавский президент.

Как сообщал УНИАН, 7 февраля Додон заявил, что готов предоставить непризнанному Приднестровью широкую автономию. По его словам, за последние годы Кишинев признал дипломы приднестровских вузов, решил проблему выдачи регистрационных автомобильных номеров, также ведется работа по отмене роуминга в телефонной связи. В то же время Додон отметил, что политическое урегулирование может произойти только в результате переговоров.