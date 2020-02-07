Президент Молдовы Додон готов предоставить широкую автономию Приднестровью (видео)

Он добавил, что на переговорах стороны должны признать совместное будущее.

Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что готов предоставить непризнанному Приднестровью широкую автономию.

Об этом говорится в его видеообращении, пишет Громадське.

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По его словам, за последние годы Кишинев признал дипломы приднестровских вузов, решил проблему выдачи регистрационных автомобильных номеров, также ведется работа по отмене роуминга в телефонной связи. В то же время Додон отметил, что политическое урегулирование может произойти только в результате переговоров.

«Как будем политически это интегрировать, как эту проблему решить? Нужно садиться и разговаривать. Мы готовы выйти из этой ситуации, готовы дать гарантии, готовы дать достаточно большую автономию», — сказал Додон.

Он добавил, что на переговорах стороны должны признать общее будущее.

«Потому что не будет независимости этого региона, вы это все понимаете. Единственный выход — нужно быть вместе, сесть рядом и это решить», — заключил Додон.

Напомним, Генеральная ассамблея ООН поддержала резолюцию, которая призывает вывести из непризнанной республики Приднестровья российские войска.

Осенью 2017 года в Австрии состоялись первые за полтора года переговоры сторон по Приднестровью.

Приднестровье — самопровозглашенное государство, которое международное сообщество признает частью Молдавии. Независимость так называемой «ПМР» было провозглашено в августе 1991 года по инициативе сепаратистов, поддерживаемых русской армией.

На территории Приднестровья размещается контингент российских вооруженных сил и военная часть №13962 — два батальона общей численностью около тысячи человек.