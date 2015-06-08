В России на 66-м году жизни скончалась известная целительница Джуна - СМИ

14:56, 08 июня 2015
Мир
3015 0

Сегодня, 8 июня, в Москве скончалась известная целительница Джуна Давиташвили.

tsn.ua

Об этом со ссылкой на артиста Станислава Садальского сообщает ТСН.uа.

"Два дня Джуна была в коме, сегодня ее не стало", - написал он.

Читайте такжеУ Лукашенко умерла мама

Артист добавил, что Джуне стало плохо несколько дней назад, когда она вышла из дома в магазин за продуктами, после чего целительницу забрала скорая помощь.

Кроме того, по информации Садальского, ранее погибшей сделали операцию.

По утверждению некоторых СМИ, в разное время пациентами Джуны были Леонид Брежнев, Илья Глазунов и Андрей Тарковский.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter