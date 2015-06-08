В России на 66-м году жизни скончалась известная целительница Джуна - СМИ
14:56, 08 июня 2015Мир
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Сегодня, 8 июня, в Москве скончалась известная целительница Джуна Давиташвили.
Ранее погибшей сделали операцию / tsn.ua
Об этом со ссылкой на артиста Станислава Садальского сообщает ТСН.uа.
"Два дня Джуна была в коме, сегодня ее не стало", - написал он.
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Артист добавил, что Джуне стало плохо несколько дней назад, когда она вышла из дома в магазин за продуктами, после чего целительницу забрала скорая помощь.
Кроме того, по информации Садальского, ранее погибшей сделали операцию.
По утверждению некоторых СМИ, в разное время пациентами Джуны были Леонид Брежнев, Илья Глазунов и Андрей Тарковский.
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