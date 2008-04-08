Ющенко подводит итоги своего визита в Ливию

«Организация новых по содержанию отношений Украины с Ливией и рядом других африканских стран для нас является приоритетом». Так прокомментировал Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО на пресс-конференции в Триполи итоги официального визита в Ливию, сообщает пресс-служба главы государства.

Он выразил уверенность, что уровень и динамика таких отношений, в которых нет проблемных страниц, должны быть усилены.

Президент сообщил, что во время переговоров стороны высказались за отмену визового режима между Ливией и Украиной для бизнесменов и дипломатов. «Этим мы хотим подчеркнуть, что два государства заинтересованы в усилении контактов дипломатических, бизнесовых и межчеловеческих», - объяснил В.ЮЩЕНКО. Он выразил надежду на то, что подписанная сегодня Программа межгосударственного сотрудничества будет наполнена конкретными проектами, выгодными обеим сторонам. «Я оптимистично смотрю на эту часть нашей работы. Большие надежды на тот план, который подписан», - сказал Президент.

В.ЮЩЕНКО сообщил о том, что получено согласие со стороны Ливийского лидера Муамара КАДДАФИ осуществить визит в Украину в этом году.

Во время проведенных в рамках визита переговоров стороны обсудили возможности расширить сотрудничество в энергетике, в частности, ядерной, и внимательно проанализировали такие возможности в нефтегазовой сфере, в первую очередь, относительно общей разведки месторождений нефти и газа и нефтепереработки.

Президент также считает успешными договоренности, достигнутые относительно сотрудничества в аграрном секторе. «Сегодня мы открыли новую страницу стратегического сотрудничества с Ливией в аграрном секторе, на рынке зерна», - сказал он.

Кроме того, важной темой двусторонних переговоров стало возобновление сотрудничества в военно-технической сфере.

В вопросах гуманитарного сотрудничества были обсуждены возможности для учебы ливийских студентов в украинских образовательных заведениях.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО завершил официальный визит в Великую Социалистическую Народную Ливийскую Арабскую Джамахирию. Из аэропорта г. Триполи глава Украинского государства отбыл с официальным визитом в Арабскую Республику Египет, сообщает пресс-служба Президента Украины.