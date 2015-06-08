Обвиняемых в убийстве Немцова взяли по наводке из ресторана - СМИ

Анзор Губашев, улетевший в Ингушетию вскоре после убийства Бориса Немцова, был там задержан 7 марта и сразу доставлен в Москву вместе с Зауром Дадаевым, передает "КоммерсантЪ".

Как сообщается, вечером 7 марта двоюродные братья Губашев и Дадаев дали следствию схожие показания о том, что их возмутило растиражированное в интернете мнение Бориса Немцова о публикации карикатур на пророка Мухаммеда, поэтому политику решили отомстить. Поэтому вместе с сослуживцем Заура Дадаева Бесланом Шавановым они установили домашний и служебный адреса Бориса Немцова, начали следить за ним, а вечером 28 февраля убили оппозиционера на Большом Москворецком мосту.

При этом Заур Дадаев заявил, что стрелял в политика, а Анзор Губашев утверждает, что подвозил и увозил киллера с места преступления. Беслан Шаванов во время задержания погиб от взрыва собственной гранаты.

Как свидетельствуют данные издания, изложенную братьями версию правоохранители знали еще до задержания чеченцев. Осведомленность следствия и позволила быстро задержать всех будущих обвиняемых.

В свою очередь источник издания рассказал, что фигуранты уголовного дела занимались в Москве оказанием коллекторских услуг. В феврале они пытались урегулировать финансовый конфликт, возникший в связи с отзывом лицензии у одного из московских банков. Интересы владельца разорившегося банка представляли другие специалисты по долгам. Встречи переговорщиков проходили в известном московском ресторане, постоянное присутствие там людей с бородами и в тренировочных костюмах, нервировало охрану, и в конце концов за чеченцами установили аудио- и видеонаблюдение.

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После убийства Бориса Немцова, как полагает источник, версию о мести за позицию в истории с карикатурами участникам расследования сначала изложил близкий к чеченским коллекторам агент. Он же порекомендовал полицейским изъять видеозаписи из ресторана и с их помощью идентифицировать и задержать будущих обвиняемых.

Сообщается, что благодаря этим записям в деле, помимо признавшихся Дадаева и Губашева, появились Темирлан Эскерханов, Шадид Губашев и Хамзат Бахаев. Еще троим коллекторам, также засветившимся на видеосъемке, следствие не стало предъявлять претензии.

Ранее УНИАН сообщал, что в конце февраля российский политик и государственный деятель, депутат Ярославской городской думы Борис Немцов был застрелен в центре Москвы.

Президент РФ Владимир Путин, комментируя случившееся, отметил, что: "это жестокое убийство имеет все признаки заказного и носит исключительно провокационный характер".