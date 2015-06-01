СМИ: В деле об убийстве Немцова появились новые показания и видеозаписи

На данный момент в материалах расследования по делу об убийстве российского оппозиционного политика Бориса Немцова есть много подробностей событий, предшествовавших убийству, произошедших в день преступления, однако Заур Дадаев (обвиняемый, который дал признательные показания) о них не сообщал.

Об этом "Росбалту" сообщил источник, знакомый с ситуацией.

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Как выяснилось, все эти подробности на допросе сообщил Анзор Губашев, однако их СК РФ старался не афишировать, опасаясь, что арестованный может отказаться от показаний.

По данным источника агентства, Губашев не признает вину в убийстве Немцова, сообщая о том, что его фактически использовали "втемную". То есть, родственник Заур Дадаев и знакомый Беслан Шаваев просили его об оказании разных услуг: отвезти куда-то, забрать и т. д. Однако о том, что в этот момент происходили подготовка и исполнение устранения Немцова, он не знал. При этом Губашев упоминает в своих показаниях и Руслана Геремеева, поскольку бывал в московской квартире на Веерной улице, где частым гостем являлся и Геремеев.

Эти показания смогли пролить свет на многие детали преступления, о которых не рассказывал Дадаев. Так, последний никогда не упоминал про своего командира Геремеева, говоря только о неком Руслике.

По словам собеседника "Росбалта", уже в ближайшее время Губашев может отказаться от своих показаний. Об этом говорит тот факт, что на данный момент Азор Губашев и его брат Шадид — единственные обвиняемые, интересы которых представляют только адвокаты по назначению. Однако уже на днях их начнут защищать адвокаты, нанятые родственниками.

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Помимо двух подробных показаний (в том числе тех, от которых позже отказался Дадаев) об обстоятельствах убийства Немцова, по данным "Росбалта", в материалах дела фигурируют видеозаписи, на которых запечатлены все предполагаемые участники преступления. Сделаны они 28 февраля и 1 марта 2015 года в аэропорту камерами наружного наблюдения.

На первых записях видно, как Анзор Губашев и Беслан Шаванов приезжают в аэропорт, а затем вместе улетают из столицы в Грозный. На следующий день камеры запечатлели прибытие в аэропорт трех человек: Руслана Геремеева, Заура Дадаева и Руслана Мухудинова (Абдурахман или Черный). Последний прощается со знакомыми, провожает их, после чего уезжает на Merecedes ML с госномером "007" .