Правозащитник: заказчиком убийства Немцова может являться Путин

Об этом пишет Deutsche Welle.

В частности, в интервью изданию Die Welt, Вернер Шульц заявил, что расследование ничем не закончится, так как необходимо идти по следу, а он приведет в Кремль. "По моему мнению, заказчиком является Владимир Путин", - сказал Шульц.

Правозащитник считает, что убийство было попыткой запугать всю российскую оппозицию и могло быть связано с конфликтом на Украине, так как Немцов собирался обнародовать свидетельства того, что Россия ведет там войну. По словам Шульца, Немцову в России верили, и если бы он опубликовал подобную информацию, она вызвала бы большой резонанс.

Читайте такжеДочь Немцова предложила ЕС ввести санкции против "пропагандистов Путина"Шульц также рассказал, что познакомился с Немцовым еще в 1990-е годы во время одного из своих визитов в Россию. По его словам, российский политик уже тогда активно интересовался западной культурой и демократией. Смерть Немцова заметно ослабила оппозицию, уверен правозащитник.

"Он был выдающейся личностью и, на мой взгляд, единственным, кто что-то мог изменить в стране", - сказал бывший депутат Европарламента.

Читайте такжеГосдума РФ отказалась от расследования убийства НемцоваТеперь, как считает Шульц, главный конкурент Путина устранен, а дело не будет раскрыто, как и многие другие заказные убийства в России.

Ранее УНИАН сообщал, что в конце февраля российский политик и государственный деятель, депутат Ярославской городской думы Борис Немцов застрелен в центре Москвы.

Президент РФ Владимир Путин, комментируя случившееся, отметил, что: "это жестокое убийство имеет все признаки заказного и носит исключительно провокационный характер"