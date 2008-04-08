Россия не будет отправлять войска в Косово
20:44, 08 апреля 2008Мир
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|Сергей Лавров
По его словам, ситуация вокруг миссии ООН в крае не изменилась по сравнению с тем периодом, когда было принято решение вывести из Косово российский контингент.
"Это решение было связано с нежеланием ассоциироваться с политикой, проводимой силами КФОР, которую можно было считать обратными этническими чистками", - отметил глава МИД, выступая во вторник в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
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