Россия не будет отправлять войска в Косово

России не имеет смысла посылать войска в Косово, который 17 февраля объявил о провозглашении в одностороннем порядке независимости от Сербии, заявил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По его словам, ситуация вокруг миссии ООН в крае не изменилась по сравнению с тем периодом, когда было принято решение вывести из Косово российский контингент.

"Это решение было связано с нежеланием ассоциироваться с политикой, проводимой силами КФОР, которую можно было считать обратными этническими чистками", - отметил глава МИД, выступая во вторник в эфире радиостанции "Эхо Москвы".