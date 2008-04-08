Украина и Ливия подписали несколько двусторонних документов (список)

Украина и Ливия подписали Программу двустороннего сотрудничества на 2008-2009 годы.

Как передает корреспондент УНИАН, программа подписана во вторник в присутствии Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и лидера Ливийской революции Муамара КАДДАФИ.

С украинской стороны Программу сотрудничества подписал министр иностранных дел Владимир ОГРЫЗКО, а со стороны Ливии - секретарь Главного народного комитета внешних связей и международного сотрудничества Абдурахман ШЕЛГАН.

Кроме того, подписаны соглашения между Украиной и Ливией о правовой помощи в государственных и уголовных делах, а также о передаче осужденных лиц.

Эти соглашения подписали министр юстиции Украины Николай ОНИЩУК и секретарь Главного народного комитета Ливии по вопросам юстиции Мустафа Мухаммад АБДЕЛЬДЖАЛИЛЬ.

Соглашения подписаны после двухсторонних переговоров украинской и ливийской делегации под председательством Президента Украины В.ЮЩЕНКО и премьер-министра Ливии Аль-Багдади Али Аль-МАХМУДИ и переговоров Президента Украины с лидером Ливии в формате тет-а-тет.

Подписан также Меморандум о сотрудничестве в правовой сфере, Меморандум о совместных инвестициях в сельское хозяйство.

Сразу после подписания документов, касающихся правового сотрудничества, М.КАДДАФИ отметил: "Нет смысла в этом соглашении, нет правонарушителей ни в Украине, ни в Ливии".

Как сообщалось, с 7 апреля Президент Украины находится с официальным визитом в Великой Социалистической Народной Ливийской Арабской Джамахирии.