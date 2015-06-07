Кэмерон на саммите G7 попытается убедить участников не ослаблять давления на Россию - СМИ

Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон на открывающемся сегодня саммите "Большой семерки" (G7) в Германии постарается убедить партнеров продолжать выступать "единым фронтом" против России.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на британские СМИ.

По их данным, Кэмерон хочет убедить партнеров в G7 в недопустимости ослабления экономического давления на Москву после истечения срока действия антироссийских санкций ЕС. Британский премьер намерен получить от "семерки" "четкий сигнал" о готовности продолжать экономическое давление на РФ до "полного выполнения минских договоренностей".

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"Кэмерон постарается представить Россию в качестве одного из наиболее серьезных вызовов безопасности и процветанию в современном мире", - пишет агентство Press Association. Оно напоминает, что для продления режима санкций необходимо согласие всех 28 государств-участников Евросоюза, которые проведут саммит в Брюсселе в конце июня.