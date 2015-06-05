Запад не намерен отменять санкции против России - Медведев

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на Форуме продовольственной безопасности.

«Меня довольно часто спрашивают, будет ли продлен режим этих контрсанкций. Я напомню, что мы официально вводили его на год, до 8 августа 2015 года, эта мера была ответом на действия европейских, американских и других партнеров. Конечно, наши действия будут зависеть и от действий наших партнеров, но, судя по их высказываниям, пока они не хотят и не планируют возвращаться на рынок, но и мы не будем выпрашивать», - сказал Медведев.

Читайте такжеЕС продлит санкции против России еще на 6 месяцев

При этом он заявил, что прошедшие 10 месяцев с момента введения специальных экономических мер показали, что Россия способна сама себя прокормить.

«Конечно, с этим будут считаться и те, кто с нами хотел бы сотрудничать, и те, кто из-за режима санкций теряет значительные возможности на российском рынке», - добавил Медведев.

По его мнению, вытеснение европейских поставщиков продовольствия с российского рынка по ассортименту товаров осталось незамеченным, хотя «есть проблемы с ценами».

Как сообщал УНИАН, 27 мая Медведев заявил, что РФ применит «эквивалентные» действия в случае продолжения Западом санкций против России.

«Могу лишь сказать, что в ближайшее время нам придется принимать решение либо о продолжении этих мер, или о непродлении. Понятно, что наши действия будут эквивалентными и будут основаны на действиях наших партнеров из других стран», - заявил Медведев.

Справка УНИАН. Летом 2014 года Евросоюз, а также США, Канада, Япония и ряд других стран объявили о новых санкциях в отношении лиц, компаний, банков и некоторых секторов российской экономики из-за действий, направленных на дестабилизацию ситуации в Украине. Первый этап санкций был введен еще в марте – после аннексии РФ украинского Крыма.

7 августа 2014 года российские власти официально объявили о запрете поставок ряда продовольственных товаров из стран, которые ввели или поддержали санкции против России. Среди государств, которые попали под действие российских санкций, - США, страны ЕС, Канада, Австралия, Норвегия, Швейцария, Япония.