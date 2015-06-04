СМИ: Обама будет убеждать ЕС сохранить санкции против России
Президент США Барак Обама будет убеждать ЕС сохранить санкции против России из-за ее агрессии в Украине.
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Reuters.
Он намерен сделать это на саммите G7 в Германии, куда прибудет в воскресенье.
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Кроме того, он проведет встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель и премьером Великобритании Дэвидом Кэмероном.
Напомним, на фоне эскалации насилия на Донбассе и атаки на Марьинку в ЕС заговорили о том, что санкции против России могут быть ужесточены.
В частности, события в Марьинке были названы крупнейшим нарушением Минских соглашений начиная с февраля.
Как сообщал УНИАН, уже действующие санкции могут быть продлены до конца января 2016 года.