СМИ: Обама будет убеждать ЕС сохранить санкции против России

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

Он намерен сделать это на саммите G7 в Германии, куда прибудет в воскресенье.

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Кроме того, он проведет встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель и премьером Великобритании Дэвидом Кэмероном.

Напомним, на фоне эскалации насилия на Донбассе и атаки на Марьинку в ЕС заговорили о том, что санкции против России могут быть ужесточены.

В частности, события в Марьинке были названы крупнейшим нарушением Минских соглашений начиная с февраля.

Как сообщал УНИАН, уже действующие санкции могут быть продлены до конца января 2016 года.