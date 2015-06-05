Количество жертв кораблекрушения на юге Китая приблизилось к сотне

В ходе спасательной операции найдено 14 выживших пассажиров и членов экипажа, сообщает Русская служба Би-би-си.

В то же время, спасатели перевернули и поставили килем на дно теплоход "Звезда Востока", затонувший в понедельник на крупнейшей реке Китая Янцзы на юге страны.

Водолазы продолжают осматривать внутренние помещения теплохода и готовят его к подъему при помощи плавучих кранов.

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Туристическое судно следовало из Нанкина в Чунцин, все находившиеся на борту люди - граждане КНР, в основном пенсионеры в возрасте от 50 до 80 лет.

На борту затонувшего судна находились как минимум 410 пассажиров и 47 членов экипажа, в момент катастрофы большинство пассажиров спали в своих каютах.