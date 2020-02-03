Страны G7 будут совместно реагировать на китайский коронавирус

В ближайшее время будут проведены переговоры.

Страны "Группы семи" (G7) ведущих государств мира (Великобритании, Италии, Канады, Германии, США, Франции и Японии) планируют договориться о совместном реагировании на распространение нового коронавируса.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

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По словам министра здравоохранения Германии Йенса Шпана, с американским коллегой они договорились, что по этому вопросу будет проведена телефонная конференция министров здравохранения стран G7.

"Нет смысла одной стране принимать меры, особенно, в Европе", - добавил Шпан.

Напомним, сегодня на экстренном заседании Всемирная организация здравоохранения признала вспышку китайского нового типа коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения.

Как сообщал УНИАН, США ограничат въезд на территорию страны иностранным гражданам, которые за последние две недели посещали Китай из-за угрозы распространения коронавируса.

Как известно, согласно последним данным, опубликованным в понедельник, в результате коронавируса заболели 17 тыс. человек и умерли 362.

Кроме того, Китай завершил строительство больницы на 1000 коек для лечения жертв нового вируса. Вторая больница на 1500 коек находится на стадии строительства.