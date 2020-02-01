Йованович подала в отставку из Госдепа США – СМИ

Йованович более 30 лет работала на дипломатической службе и была отстранена от должности посла в Украине по приказу американского президента Дональда Трампа.

Экс-посол США в Украине Мари Йованович подала в отставку из Государственного департамента США.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник в Госдепе.

Читайте также"Думаете, американцев волнует Украина": Помпео резко ответил журналистке на вопрос об Украине

Собеседник не смог назвать журналистам точную дату, но отметил, что это случилось где-то в промежутке последних 2 недель. Неизвестны детали и причины решения.

Йованович более 30 лет работала на дипломатической службе и была отстранена от должности посла в Украине по приказу американского президента Дональда Трампа.

Ранее УНИАН сообщал, что Национальная полиция Украины начала уголовные производства после публикации Комитетом по разведке Палаты представителей США материалов о том, что во время каденции в Украине за послом США Мари Йованович будто бы осуществлялась незаконная слежка и возможное вмешательство в работу ее электронных гаджетов частными лицами по заказам граждан США.