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Йованович подала в отставку из Госдепа США – СМИ

11:37, 01 февраля 2020
Мир
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Пока неизвестны детали и причины решения Йованович / УНИАН

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник в Госдепе.

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Собеседник не смог назвать журналистам точную дату, но отметил, что это случилось где-то в промежутке последних 2 недель. Неизвестны детали и причины решения.

Йованович более 30 лет работала на дипломатической службе и была отстранена от должности посла в Украине по приказу американского президента Дональда Трампа.

Ранее УНИАН сообщал, что Национальная полиция Украины начала уголовные производства после публикации Комитетом по разведке Палаты представителей США материалов о том, что во время каденции в Украине за послом США Мари Йованович будто бы осуществлялась незаконная слежка и возможное вмешательство в работу ее электронных гаджетов частными лицами по заказам граждан США.

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