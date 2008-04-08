Наоми Кэмпбелл запретили летать самолетами British Airways

Супермодели Наоми Кэмпбелл отныне запрещено летать самолетами авиакомпании British Airways после того, как ее сняли с полета на прошлой неделе и арестовали по подозрению в избиении офицера полиции, пишет Газета.ру со ссылкой на Reuters.

37-летняя модель, выпущенная под залог до начала расследования инцидента, заявила, что надеется на скорое разрешение конфликта с компанией.

Авиакомпания отказалась комментировать информацию о запрете на свои полеты для Кэмпбелл, отмечая, что это - информация частного характера.