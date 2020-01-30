New York Times: Республиканцы приносят Украину в жертву ради политической выгоды

Адвокаты пытаются переложить вину с Трампа на Киев, которому остро нужна американская поддержка в борьбе за свое будущее.

Президент Дональд Трамп и его команда адвокатов хотят, чтобы американский народ верил, что Украина – это «коррупционный притон». Такое утверждение играет центральную роль в позиции Белого дома в процессе об импичменте президента США.

«Содержание телефонного разговора 25 июля отвечает законным беспокойствам президента по коррупции», - заявил один из адвокатов американского президента Майк Пурпура. Странным образом внезапный интерес Трампа к искоренению коррупции в Украине появился лишь в 2019 году, когда президентские выборы начали появляться на горизонте. К тому же это случилось после смещения с должности посла Мари Йованович, которая сделала борьбу с взяточничеством приоритетом своей работы в Киеве.

Об этом на страницах New York Times пишет эксперт по вопросам дезинформации Wilson Center Нина Янкович. Защита американского президента не только злоупотребляет доверием, но и подрывает прогресс Украины в борьбе со взяточничеством за последние шесть лет. Далекое от странной роли жертвы в американском скандале, украинское правительство, кажется, сосредоточено на повестке дня по установлению мира и проведению реформ. Настроения в Киеве можно описать как осторожный оптимизм, а не агония. США должны поддерживать этот климат, а не разрушать его. Но выставляя давление Трампа как антикоррупционный «крестовый поход» и игнорируя шесть лет украинских реформ, они выполняют как раз сокрушительную работу.

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Автор замечает, что став президентом в апреле, Владимир Зеленский сделал ряд позитивных шагов. В 2019 году его правительство создало Министерство цифровой трансформации Украины, чтобы сократить бюрократию в стране. Зеленский наделил действующие антикоррупционные органы большей властью и независимостью. Также в Киеве открыли антикоррупционный суд, появления которого украинцы добивались после революции 2014 года. А одним из решений Зеленского, которое может удивить часть американских политиков, стало подписание закона, который устанавливает процедуру импичмента президента. Впереди другие амбициозные реформы.

Из-за скандала вокруг импичмента Киев сейчас пользуется меньшей западной поддержкой, чем во времена предыдущей администрации. Но Зеленский добивается неплохого прогресса в процессе завершения кровопролития на Донбассе, где Россия поддерживает войну, которая унесла жизни более 13 тысяч человек. В декабре Зеленский встретился с Владимиром Путиным. Несмотря на все страхи, что он капитулирует перед Россией, новый украинский президент занял твердую позицию. Важно то, что он озвучил четкие «красные линии», которые он не будет пересекать на будущих переговорах. Украина не станет федерацией, чтобы позволить России влиять на ее политические решения, и не смирится с российским контролем над своими регионами включительно с Крымом.

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Американское влияние было бы очень полезным на этих мирных переговорах, так же как и в борьбе с коррупцией. Грамотная замена бывшего специального представителя США в Украине Курта Волкера заверила бы Киев, что его не бросили на произвол судьбы перед лицом угрозы для суверенитета. Более единодушный американский голос мог бы помочь и в других сферах.

Решение всех выше перечисленных проблем в американских интересах. Демократическая, богатая и мирная Украина может стать моделью для других переходных демократий. Она может отбросить назад украинское влияние и авантюризм, а также создать пространство для участия граждан в управлении. Американские дипломаты и государственные служащие продолжают усердно помогать украинским коллегам достичь все эти цели. Но их сигнал подрывается теориями заговора и обвинениями в коррумпированности, которые гуляют по залам Конгресса.

Конгрессмены, которые некогда были наиболее видными сторонниками Украины, включительно с сенатором Линдси Грэмом, который навещал украинские войска на линии фронта на Донбассе, теперь подрывают прогресс Киева за последние шесть лет. Они утверждают, что Украина неисправимо коррумпированная несмотря на успех реформ, проведенных во время работы предыдущей украинской администрации. Эти ложные коррупционные беспокойства подпитывают безосновательные утверждения о Хантере Байдене, придуманном вмешательстве Украины в американские выборы, теорию заговора о компании CrowStrike и тайной сети «плохих парней» в украинском обществе, которые якобы работают против Трампа.

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Головокружительный массив лжи должен сбить с толку Конгресс и американский народ. И все об этом знают. В недавно опубликованных текстовых сообщениях личный адвокат президента США и главный распространитель украинской теории заговора Руди Джулиани даже признал, что его фантазии об украинском вмешательстве в выборы беспочвенны.

«В течение месяцев, используя украинскую проблему с коррупцией как оправдание для решения Трампа заморозить помощь, защитники президента поставили краткосрочные внутриполитические интересы выше американской поддержки будущего целой страны. Они рискуют закрепить навсегда украинские проблемы, используя их как основу защиты президента», - говорится в статье.

В прошлом году в интервью для журнала Time Зеленский выразил беспокойство, что имидж его страны страдает.

«Все слышат этот сигнал. Инвесторы, банки, владельцы акций, компании, американцы, европейцы, компании, которые имеют международный капитал в Украине, - для них это сигнал, который говорит: «Будьте осторожны, не инвестируйте». Это тяжелый сигнал», - сказал украинский президент.

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С окончательным формированием позиции защиты Трампа, Конгресс получил шанс отбросить этот сигнал. В своих вопросах сенаторы должны сосредоточиться на сути обвинений, а не пытаться использовать дезинформацию, чтобы опровергнуть их или пеложить их на страну, которая не хочет участвовать в американских скандалах и на самом деле полагается на американскую поддержку.

Это исторический момент для Украины. Импульс оптимизма потенциально может привести ее к демократическому пути. Вместо того, чтобы искажать реальность и высасывать живительные соки из украинского будущего, Конгресс должен предложить стране громкую поддержку.