ABC News: Требования Трампа "избавиться" от посла в Украине попали на пленку

Адвокат американского президента хвастался, что он "настолько могущественный", что может даже "запугивать все украинское правительство".

Запись разговора, во время которого президент США Дональд Трамп требовал уволить американского посла в Украине Мари Йванович, состоялась во время небольших сборов, участие в которых принимали бизнесмены Лев Парнас и Игорь Фруман. Они оба были деловыми партнерами личного адвоката американского президента Руди Джуливни.

Об этом пишет ABC News, журналисты которого получили запись разговора. Пленка противоречит заявлениям Трампа и подтверждает все сказанное Парнасом во время недавнего интервью. Источники, знакомые с содержанием пленки, говорят, что разговор на ней состоялся 30 апреля 2018 года во время ужина в Trump International Hotel в Вашингтоне. Американский президент много раз настаивал, что не знаком с Парнасом.

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«Избавтесь от нее!» - говорит голос на записи, похожий на президента США.

«Избавтесь от нее завтра же. Мне все равно. Вышвырните ее. Ладно? Сделайте это», - говорит он.

На записи также зафиксировано, как двое деловых партнеров Джулиани говорят Трампу о том, что якобы посол в Украине плохо о нем отзывается. И именно на это американский президент резко реагирует. ABC News пишет, что запись сделал Игорь Фруман. Белый дом не комментирует появление пленки.

На записи слышно, как несколько участников разговора смеются вместе с президентом США. В какой-то момент Трамп хвалит своего нового кандидата на пост Госсекретаря: «Майк Помпео лучший». Но в наиболее скандальном моменте Парнас и американский президент обсуждают устранение с должности посла в Украине.

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«Самая большая проблема там, с которой, по моему мнению, мы должны начать – это мы должны избавиться от посла. Она осталась еще с администрации Клинтон», - говорит Парнас.

"Она просто говорит всем: «Подождите, ему устроят импичмент, просто ждите"", - добавляет голос бизнесмена.

На самом деле Мари Йованович работает в Госдепартаменте еще со времен администрации Рональда Рейгана. Ее отозвали с должности посла в апреле 2019 года. По ее словам, это решение было сделано на основе «ложных и фальшивых утверждений людей с сомнительными мотивами» о якобы ее нелояльности к Трампа.

Следственные Палаты представителей пытаются задокументировать усилия Парнаса и Джулиани, нацелены устранить Йованович с должности, которые длились почти год. Среди этих данных есть также текстовые сообщения, которые следователям передал Парнас. В одном из них адвокат президента США хвастается своими возможностями.

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«Господи, я такой могущественный, что могу запугивать целое украинское правительство», - написал Джулиани своему деловому партнеру в мае 2019 года.

«Пожалуйста, не говори никому, что я не могу уволить посла или что я пытался трижды, а она до сих пор на должности», - говорится в сообщении.