Первая в "клубе 127": в Таджикистане умерла старейшая в мире женщина

Если информация из ее паспорта действительно настоящая, то гражданка Таджикистана Фатима Мирзокулова была последней женщиной на планете, родившейся в 19-м веке.

В Таджикистане в возрасте 127 лет скончалась Фатима Мирзокулова, неофициально считавшаяся самым старым человеком в мире.

Об этом сообщает Daily Mail.

Согласно данным в паспорте, она появилась на свет 13 марта 1893 года. Мирзокулова утверждает, что помнит жизнь в трех государствах - Бухарском эмирате, СССР и современном Таджикистане. Если это действительно правда, то она была последней женщиной на планете, родившейся в 19-м веке.

Большую часть своей жизни Фатима выращивала хлопок. У нее было восемь детей и более 200 внуков, правнуков и праправнуков. Первый муж женщины погиб во время Великой Отечественной войны. В 1951 году она снова вышла замуж. К тому времени ей было 58 лет, а ее второму супругу - 72 года. Самого младшего ребенка гражданка Таджикистана родила в возрасте 66 лет.

Напомним, так называемый "клуб 27" - это объединённое название влиятельных музыкантов, умерших в возрасте 27 лет, иногда при странно сложившихся обстоятельствах. Среди них Роберт Джонсон, Брайан Джонс, Джими Хендрикс, Дженис Джоплин, Джим Моррисон, Курт Кобейн, Эми Уайнхаус.

Как сообщал УНИАН, женщина Канэ Танака, признанная в Книге рекордов Гиннесса как самая пожилая из ныне живущих, отпраздновала свой 117-й день рождения в доме престарелых в городе Фукуока на западе Японии.