Запретный город в Пекине вводит ограничение на количество посетителей

По словам сотрудников музея, огромное количество посетителей мешает усилиям по сохранению древней архитектуры и ценных реликвий, поэтому они вынуждены были пересмотреть правила посещения Запретного города, пишет "Моя планета".

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Отныне туристы смогут приобрести билеты лишь по документам, удостоверяющим личность. Всем, кто хочет попасть в императорские покои, сотрудники рекомендуют заранее бронировать билеты на сайте музея. Также билеты будут продаваться в разных точках Пекина, а не только у входа в музей, что обычно создает очереди и толкучку у достопримечательности. Гостям Китая, путешествующим в группах, рекомендуется посещать музей во второй половине дня.

Расположенный в самом центре Пекина, Запретный город служил домом для императоров Китая и являлся высшим центром власти с 1420 по 1911 год. На протяжении столетий он был отрезан от остального Пекина рвами и высокими стенами. Внутрь могли попасть лишь император и его приближенные. Однако в 1924 году китайцы выселили из дворца последнего императора Пу И, и уже в следующем году дворцовый комплекс стал музеем. В 1987 году Запретный город первым из китайских объектов был занесен ЮНЕСКО в список Всемирного наследия человечества. Сегодня этот памятник архитектуры - одна из самых популярных достопримечательностей Китая. Осмотреть резиденцию китайских императоров съезжается около 15 млн гостей в год. В отдельные дни количество посетителей достигало 140 тыс.