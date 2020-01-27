Politico: Визит Помпео в Украину будет очень неуклюжим

Скандал вокруг импичмента и без того был вызовом, но теперь Госсекретарю нужно преодолеть последствия собственных ошибочных высказываний.

Госсекретаря Майка Помпео и без того ждало политическое «минное поле», по которому ему придется пройти на этой неделе в Киеве. Но после его срыва во время интервью с влиятельным журналистом NPR, его поездка в Украину теперь станет еще более сложной.

Об этом пишет Politico. Издание напоминает, что во время интервью журналистка Мали Луиз Келли задала Госсекретарю несколько неудобных вопросов об Украине. В ответ главный дипломат США накричал на нее в своем кабинете. Помпео приказал своим помощникам принести карту мира без пометок и попросил журналистку указать, где расположена Украина.

«Вы думаете, американцев волнует Украина?» - спросил Госсекретарь журналистку. И это вопрос обидело как украинцев, так и американцев.

«Он использовал слово на букву F в этом предложении и многих других», - сказала Келли, которая имеет степень магистра Кембриджского университета из европейских исследований. Поэтому она хорошо знает, где расположена Украина.

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В воскресенье Помпео выпустил разгневанное заявление, обвинив Келли во лжи. Мол, она обещала ему, что разговор после интервью не будет записываться. Радиостанция NPR отрицает это. Госсекретарь также утверждает, что журналистка указала на карте на Бангладеш вместо Украины.

Но даже до нового скандала Помпео уже ждал непростой прием в Украине. Страна переживает потрясение за свою неожиданную роль в импичменте американского президента. Ее тревожит будущее американо-украинских отношений, враждебное присутствие России и безобразие в американском посольстве в Киеве, которое началось после увольнения предыдущего посла.

Визит Помпео в Киев, который начнется в четверг, состоится после отмены предыдущей даты в начале января. Тогда причиной переноса поездки стало возрастание напряжения в отношениях с Ираном. Также визит Госсекретаря в украинскую столицу состоится на фоне начала рассмотрения процедуры импичмента в Сенате. При этом, президента Дональда Трампа обвиняют как раз в давлении на Украину с помощью блокирования военной помощи, а также визита украинского лидера в Вашингтон.

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Поэтому Помпео, чья роль в скандале вокруг импичмента остается загадкой, столкнулся с рядом неудобных вопросов. Сможет ли он убедить украинских лидеров в поддержке США в войне против России? Услишит ли президент Владимир Зеленский дату, когда его будут ждать в Овальном кабинете? Сможет Помтео успокоить американских дипломатов в Украине, раздраженных его отношением к руководителям посольства? И сможет ли Госсекретарь сделать все это, не розозлив Трампа, который высказывался против Украины в частных беседах и публично демонстрировал симпатию к России?

Бывшие чиновники США и другие эксперты, которые следят за событиями в Украине, не очень оптимистично настроены. Они сомневаются, что визит Помпео фундаментально перезапустит отношения, которым сильно навредил скандал импичмента. Они, однако, соглашаются, что приезд Госсекретаря – это, все же, лучше, чем ничего.

«Это правильно. Украинцы должны услышать от высокопоставленных американцев, что мы их прикрываем. Что мы поддерживаем их», - сказал бывший дипломат США с опытом работы в Европе Дениел Фрид.

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Остановка Помпео в Киеве будет частью целого тура. Ведь он собирается побывать в Великобритании, Беларуси, Казахстане и Узбекистане за период с 29 января до 4 февраля. Бывшие американские чиновники и аналитики отмечают, что визит в Киев может быть использован для продвижения утверждения Трампа о том, что он много сделал, чтобы помочь Украине за время своего президентства. В частности, речь идет о предоставлении украинской стороне летального оружия. Сторонники Трампа также отмечают, что замороженная военная помощь на почти 400 миллионов долларов в конце концов была передана.

«Эта администрация дает украинцам возможность защитить себя», - сказал Помпео во время интервью для NPR, добавив, что бывший президент Барак Обама предлагал украинской армии «только сухие пайки».

«А мы пришли с ракетами Javelin. Предыдущая администрация ничего не делала для борьбы с коррупцией в Украине. А мы активно над этим работаем. И мы собираемся делать это и впредь», - сказал Помпео.

Скорее всего, он будет повторять эти же тезисы и в Украине, отмечая, что Трамп сделал больше для страны, чем его предшественник, а также отбрасывая вопрос о том, почему нынешний президент заблокировал помощь для ВСУ.