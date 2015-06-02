В России напали на соратницу Навального

В Москве напали на сотрудницу "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК) Анну Додонову, в доме которой накануне уже проходил обыск.

Об этом российский оппозиционный политик Алексей Навальный написал у себя в блоге.

"Вчера ночью было совершено нападение на Анну Додонову. Ане устроили настоящую засаду, подкараулив в 1:40 ночи у дома, в десяти метрах от подъезда. Два человека в масках быстро и технично уложили её на землю, угрожали, что если крикнет — убьют. Забрали сумку с ноутбуком и мобильным телефоном. Именно той техникой, которая избежала "изъятий СК"", - пишет политик.

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Навальный заявляет, что не может на 100% утверждать, что это не обычное криминальное ограбление.

"Однако есть ряд фактов, которые делают ситуацию подозрительной: явно спланированная засада для человека, который никаких ценностей не имеет, крупных сумм денег тоже; наружное наблюдение, которое велось за Аней, и которое заметила даже её адвокат", - отметил он.

Навальный напомнил, что Додонова координирует в ФБК проект о борьбе с незаконным обогащением и именно в ее ноутбуке хранятся материалы по недвижимости чиновников.