ЕС назначил посла в Британии, который возглавит дипмиссию после Brexit

Посольство ЕС в Британии возглавит Жоао Вале де Альмейду.

Европейский союз назначил собственного посла в Лондоне, который возглавит дипломатическую миссию после выхода Британии из ЕС (Brexit).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu.

Как сообщается, посольство ЕС в Британии после Brexit возглавит португальский дипломат Жоао Вале де Альмейда. Планируется, что Альмейда возглавит дипломатическую миссию в Великобритании уже в феврале.

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"Португальский дипломат Альмейда в пятницу был назначен главой будущей дипломатической миссии ЕС в Великобритании после Brexit, который состоится 31 января", - заявил верховный представитель ЕС Жозел Боррелль.

В Брюсселе отметили, что европейская дипмиссия в Лондоне также будет отвечать за Северную Ирландию.

Аламейда в 2010-2014 годах находился на должности посла в Соединенных Штатах. А до назначения руководителем дипломатической миссии в Британии он был послом Евросоюза в ООН.

Напомним, 24 января премьер-министр Британии Борис Джонсон подписал соглашение об условиях выхода Соединенного Королевства из состава Европейского союза. В соответствии с соглашением о Brexit,Британия перестанет быть членом Евросоюза уже 31 января 2020 года.

Кроме того, вчера председатель Европейского совета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подписали в Брюсселе соглашение о выходе Британии из Евросоюза. Ратификация документа в Европарламенте запланирована на 29 января.