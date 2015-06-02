Верховный Суд Квебека оштрафовал табачные компании на 11 миллиардов евро за вред здоровью курильщиков
Верховный Суд Квебека приговорил Imperial Tobacco, Rothmans Benson & Hedges и Japan Tobacco International к уплате 15,5 миллиардов канадских долларов штрафа (11,3 миллиарда евро) за ущерб, нанесенный здоровью квебекцев табачной продукцией
Суд вынес свое решение на основании двух коллективных исков, поданных еще в 1998 году более чем 1,02 млн жителями Квебека, многие из которых курят начиная с 1960-х годов. Само же судебное разбирательство началось только в марте 2012 года, сообщает Le Figaro.
Согласно постановлению суда, львиную долю более чем 11-тимиллиардного штрафа обязана выплатить группа Imperial Tobacco.
Три оштрафованные международные компании заявили о своем намерении безотлагательно обжаловать решение судьи Верховного Суда Квебека Брайана Риордана.
«Все последние десятилетия взрослые курильщики и правительство знали о рисках, которые вызывает курение» - заявили представители табачных компаний.
Кроме того, представители канадского отделения Imperial Tobacco ожидают, что суд «признает, что взрослые курильщики должны сами нести ответственность за все свои действия».
«Мы рассчитываем, что у нас достаточно веские основания для подачи апелляции», - добавила вице-президент Imperial Tobacco Тамара Джитто.
Представители Japan Tobacco International (JTI) заявили, что канадцы еще с 1950-х годов были достаточно проинформированы о рисках, которым подвергаются курильщики, при этом отметив, что в Канаде уже более 40 лет печатают на сигаретных пачках предупреждения о вреде курения.
Рассмотрение поданной табачными компаниями апелляции может занять несколько лет и быть рассмотренной на заседании Верховного Суда.