Верховный Суд Квебека оштрафовал табачные компании на 11 миллиардов евро за вред здоровью курильщиков

Суд вынес свое решение на основании двух коллективных исков, поданных еще в 1998 году более чем 1,02 млн жителями Квебека, многие из которых курят начиная с 1960-х годов. Само же судебное разбирательство началось только в марте 2012 года, сообщает Le Figaro.

Согласно постановлению суда, львиную долю более чем 11-тимиллиардного штрафа обязана выплатить группа Imperial Tobacco.

Три оштрафованные международные компании заявили о своем намерении безотлагательно обжаловать решение судьи Верховного Суда Квебека Брайана Риордана.

«Все последние десятилетия взрослые курильщики и правительство знали о рисках, которые вызывает курение» - заявили представители табачных компаний.

Кроме того, представители канадского отделения Imperial Tobacco ожидают, что суд «признает, что взрослые курильщики должны сами нести ответственность за все свои действия».

«Мы рассчитываем, что у нас достаточно веские основания для подачи апелляции», - добавила вице-президент Imperial Tobacco Тамара Джитто.

Представители Japan Tobacco International (JTI) заявили, что канадцы еще с 1950-х годов были достаточно проинформированы о рисках, которым подвергаются курильщики, при этом отметив, что в Канаде уже более 40 лет печатают на сигаретных пачках предупреждения о вреде курения.

Рассмотрение поданной табачными компаниями апелляции может занять несколько лет и быть рассмотренной на заседании Верховного Суда.