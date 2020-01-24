Business Insider: Китай ждет катастрофа, коронавирус приближается к лагерям для уйгуров

Смертельный вирус уже зафиксировали в регионе, где китайские власти держат в заключении миллион представителей мусульманского меньшинства.

Коронавирус из города Ухань убил по меньшей мере 26 человек в Китае. Теперь он добрался до Синьцзян-Уйгурского автономного района на западе страны. В шесть утра по местному времени службы здравоохранения сообщили о 47-летнем мужчине по имени Ли, а также о 52-летнем Гу, в которых обнаружили смертельный вирус.

Местная власть объяснила, что оба зараженных посещали город Ухань, где первый случай заболевания был зафиксирован 10 января. Издание Business Insider отмечает, что это очень важные новости. Если вирус распространится по Синьцзян-Уйгурском района, количество зараженных может вырасти до миллиона человек. Ведь именно столько представителей мусульманского меньшинства Китай удерживает в лагерях по всему региону. И они очень уязвимы к инфекции.

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Издание пишет, что лагеря грязные, с плохой инфраструктурой и забиты заключенными, о чем говорят свидетельства людей, которых там удерживали. Это делает их идеальным питомником для болезней и инфекций. Существует по меньшей мере 465 таких лагерей по всему региону, о чем свидетельствует исследование группы активистов под названием «Движение национального возрождения Восточного Туркистана».

Человек по имени Омир, который был узником лагеря в городе Карамай на севере Синьцзян-Уйгурского автономного округа, сказал BBC в 2018 году, что делил камеру с 45 людьми. Спать приходилось на боку, потому что места не хватало. Сайрагул Сайтбай, которая сбежала из лагеря в марте 2018 года, рассказала израильской газете Haaretz: «Еда была плохая, выделенных на сон часов было не достаточно, а гигиена была отвратительна».

«В комнате площадью 16 квадратных метров было почти 20 человек. В каждой камере было пластиковое ведро, которое служило туалетом. Каждому заключенному давали две минуты в день для туалета. Ведро выливали только раз в день», - добавила она.

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Президент Всемирного конгресса уйгуров Долкун Иса предостерегает, что в случае попадания вируса из города Ухань в эти лагеря, последствия будут очень серьезными.

«Жизни миллионов людей будет поставлено на кон», - подчеркнул он.

Профессор истории Китая и Центральной Азии Джорджтаунского университета Джеймс Миллворд написал в Twitter, что «теснота, плохая гигиена, холод и стресс для иммунной системы» могут привести к «массовой катастрофе».

«Защита от эпидемий была одним из первых требований в инструкции Чжу Хайлуна о создании лагерей», - добавил ученый, напоминая об официальной инструкции об организации лагерей, которую в прошлом году опубликовал Международный консорциум журналистов-расследователей.

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Вирус под названием 2019-nCoV – это новый штамм коронавирус, который может поражать нос, горло и носовые пазухи. Человечество еще не сталкивалось с ним раньше. В понедельник стало известно, что вирус может распространяться от человека к человеку. Хотя ранее считалось, что он передается людям от животных. Ученые подозревают, что вирус прошел путь от летучих мышей до змей, прежде чем попал в человеческий организм.