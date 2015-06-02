Der Spiegel: космические разъяснения Москвы
Россия публикует все новые доказательства того, что якобы Украина сбила самолет MH17 прошлым летом. В водовороте спекуляций должно исчезнуть все, что могло бы доказать вину пророссийских боевиков.
У посланца Кремля генерал-лейтенанта Андрея Картаполова, который озвучил позицию РФ по поводу сбитого гражданского самолета над Донбассом, не было доказательств причастности Украины к его крушению. Но у него были фотографии со спутника, которые должны были убедить мир в правильности московского варианта - пассажирский самолет мог быть сбит также ПВО Украины, сообщается в статье на сайте немецкого издания Der Spiegel. Одна из фотографий показывает тяжелые тучи и лишь небольшой фрагмент земли.
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Однако, по данным следственной группы Bellingcat, снимки были сфабрикованы. На фотографиях неправильная дата, и они «были изменены с помощью программы Adobe Photoshop CS5».
Российские документы по поводу крушения самолета, как правило, оказываются подделками. Стратегия: в водовороте спекуляций должно исчезнуть все, что могло бы доказать вину вооружаемых Россией сепаратистов или даже российских армейских служащих.
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