Der Spiegel: космические разъяснения Москвы

У посланца Кремля генерал-лейтенанта Андрея Картаполова, который озвучил позицию РФ по поводу сбитого гражданского самолета над Донбассом, не было доказательств причастности Украины к его крушению. Но у него были фотографии со спутника, которые должны были убедить мир в правильности московского варианта - пассажирский самолет мог быть сбит также ПВО Украины, сообщается в статье на сайте немецкого издания Der Spiegel. Одна из фотографий показывает тяжелые тучи и лишь небольшой фрагмент земли.

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Однако, по данным следственной группы Bellingcat, снимки были сфабрикованы. На фотографиях неправильная дата, и они «были изменены с помощью программы Adobe Photoshop CS5».

Российские документы по поводу крушения самолета, как правило, оказываются подделками. Стратегия: в водовороте спекуляций должно исчезнуть все, что могло бы доказать вину вооружаемых Россией сепаратистов или даже российских армейских служащих.

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